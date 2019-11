Bordighera. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di via Campo Santo, in località Arziglia, intorno alle 5,30.

Stando a quanto ricostruito, la giovane viaggiava seduta sul sedile posteriore di una Peugeot 307, condotta da un 19enne di Sanremo. Sull’auto c’erano altri tre passeggeri.

Ad un certo punto il ragazzo alla guida, diretto verso Ventimiglia, ha perso il controllo dell’auto, forse per un colpo di sonno, ed è finito contro il marciapiede, travolgendo uno scooter parcheggiato, e poi il muro. Un impatto violentissimo nel quale la 17enne è stata sbalzata contro il sedile davanti, perdendo conoscenza.

di 9 Galleria fotografica Incidente Arziglia Bordighera









Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con le ambulanze di Ponente Emergenza e Croce Rossa di Bordighera. All’arrivo dei soccorritori, la ragazza era stata portata fuori dall’auto dai suoi amici e non aveva ancora ripreso conoscenza. L’equipaggio di Ponente l’ha trasportata in codice rosso di massima gravità all’ospedale Borea di Sanremo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.