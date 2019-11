Bordighera. Via Gardiora è stata chiusa al transito all’altezza del ponte sul Rio Sasso, e un’abitazione è stata dichiarata inagibile, a causa di un movimento franoso con un fronte ci circa 60 metri. Un intero versante collinare che dal confine con il territorio comunale di Vallebona scivola lentamente verso Bordighera, in frazione Sasso. E l’acqua, piovuta dal cielo per 36 ore consecutive, ha scavato nel terreno, sollevando la strada, abbattendo alberi e distruggendo i muretti a secco delle tipiche coltivazioni liguri.

Stamani il sindaco Vittorio Ingenito, il suo vice Mauro Bozzarelli, polizia locale, vigili del fuoco e tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo.

«Questa è una delle frane che troviamo sul territorio di Bordighera – ha dichiarato il sindaco -. C’è un fronte di circa sessanta metri, che parte dal territorio di Vallebona, per scendere su quello del nostro Comune. A breve, emetteremo un’ordinanza di interdizione del passaggio su questa strada interpoderale. C’è, quindi, un’abitazione più sotto, che dovrà restare sgomberata, fintanto che i vigili del fuoco non avranno terminato gli accertamenti assieme al geologo».

«Anche in Conca Verde stiamo monitorando la situazione – ha aggiunto Mauro Bozzarelli -. Il comandante della polizia municipale è appena salito per vedere assieme al Comune di Vallecrosia (con cui confina la zona, ndr) come garantire viabilità e accesso alle case. Cerchiamo di fare il possibile, per recare minor disagio ai cittadini. In via Conca Verde sono circa sei le famiglie sfollate, tutte ospitati presso familiari».