Bordighera. Nel fine settimana andrà in scena un grande evento pugilistico al Palasport ‘Carlo Biancheri’ in via Diaz: la fase finale regionale ligure valida per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti Elite – categoria Olimpica.

«Gli organizzatori ci hanno proposto di portare un tale evento a Bordighera e noi abbiamo accettato volentieri. Siamo molto contenti e speriamo si possa riproporre in futuro per portare in alto il nome della città di Bordighera anche in questo sport» – afferma l’assessore allo Sport Stefano Gnutti.

Sabato 16 e domenica 17 novembre saliranno tanti pugili che si sfideranno per passare le semifinali e le finali. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato grazie alla collaborazione di tre società pugilistiche dell’Imperiese: Asd Gladiator Ventimiglia, Asd Sanremo Boxe, Asd Fighting Boxe Imperia, uniche tre associazioni della zona regolate e affiliate alla Fpi.

«Il livello economico non ci permette di fare certe cose, soprattutto nella nostra provincia che risulta un po’ tagliata fuori. Portare i Campionati Elite è una grande cosa. L’idea è nata da Riccardo Zunino quest’estate. Due mesi e mezzo fa ho iniziato a muovermi e ora la vera essenza dell’evento arriverà nel fine settimana. Speriamo possa essere una bella cosa» – spiega Enzo Orsogna della Gladiator Ventimiglia.

«La categoria Elite è la massima categoria a livello di dilettantismo, dove combattono senza casco. Poi ci sono le varie categorie di peso. C’è poi un discorso di età, tutti devono essere maggiorenni e devono aver fatto minimo dieci match – specifica Riccardo Zunino della Sanremo Boxe – Ho visto che c’è stato da subito un riscontro favorevole. Speriamo che possa essere un bellissimo evento che comunque è l’evento più importante a livello regionale. Dal 2016 stiamo cercando di organizzare, insieme alle altre società della zona, eventi in provincia per fare conoscere questo sport. Non ci interessa rivalità tra l’una e l’altra società, noi collaboriamo per amore verso questo sport».

«Si cerca di non fare gareggiare i nostri ragazzi nella stessa categoria. Tre nostri atleti parteciperanno all’evento, uno per ogni società. Si tratta di Cristian Gazzano della Sanremo Boxe per 60 kg, Mehdi Gueribi della Fighting Boxe Imperia per 69 kg e Attilio Sorgi della Gladiator Ventimiglia per categoria 91 kg» – svela Timothy Callegari dell’Asd Fighting Boxe Imperia.

«Siamo riusciti a riportare sport da combattimento a Bordighera dopo anni. Venerdì a Genova ci saranno i quarti di finali, chi passerà sabato a Bordighera affronterà nove semifinali dalle 19 alle 21, mentre domenica le finali. Sabato prima delle semifinali vi saranno anche tre match fuori torneo. Saranno tre riprese da tre minuti, senza caschetto. Il pugilato è comunque sempre tutelato visto che i ragazzi hanno guanti anti shock che attutisce il colpo» – dicono gli organizzatori.

«Sono felicissimo per questa manifestazione – dichiara il vicesindaco Mauro Bozzarelli - Vedo tanta passione negli organizzatori che è fondamentale. Sono orgoglioso che possiamo ospitare questa manifestazione perché parliamo di pugili che ambiscono a entrare nelle Olimpiadi, hanno una preparazione e una tecnica pari a quella dei professionisti. Bordighera è orgogliosa di poter ospitare un evento di tale livello».