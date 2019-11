Bordighera. Non si è registrato nessun cedimento strutturale nel tratto di via Pasteur compreso tra la rotonda del Garden e via Cesare Augusto. E’ quanto emerso stamani al termine del sopralluogo del sindaco Vittorio Ingenito e dei tecnici che hanno escluso cedimenti o pericoli in tutto il tratto di ponte sul rio Borghetto che ieri è rimasto chiuso al traffico veicolare per alcune ore a seguito di una relazione dei vigili del fuoco.

La strada resterà percorribile a senso unico a salire fino a lunedì. Quel giorno verrà chiusa per consentire agli operai di rifare l’asfalto evitando pericoli per la circolazione stradale. In quel tratto, infatti, da anni si registra un avvallamento che con ogni probabilità si è accentuato a causa delle ultime piogge.

In concomitanza con i lavori, gli automobilisti potranno transitare sul solettone abitualmente adibito a parcheggio.