Bordighera. Prestigiosa missione in Lituania dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Nell’ambito di un programma Erasmus attivato con l’Università degli Studi di Vilnius tramite il prof. Diego Ardoino, responsabile del Dipartimento di Linguistica e Letteratura italiana della stessa Università, che ha visto la scorsa estate alcuni studenti lituani prendere parte alle numerose attività del Centro Nino Lamboglia, del Museo “Clarence Bicknell” di Bordighera e del Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, la dott.ssa Daniela Gandolfi e il dott. Lorenzo Ansaldo dal 20 al 23 novembre scorso sono stati ospitati dall’Ateneo lituano presso cui hanno tenuto alcune lezioni sull’archeologia ligure e mediterranea.

I numerosi studenti e professori intervenuti hanno potuto conoscere l’importante e imponente attività svolta dall’Istituto nel corso della sua lunga attività: ricerche archeologiche, gestioni museali, attività editoriale, organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali, organizzazione di corsi per studenti universitari, cicli di conferenze, mostre. Durante gli interventi è stata anche illustrata la storia della Liguria nelle varie epoche, le moderne tecniche impiegate in una indagine archeologica, i principali siti terrestri e subacquei della nostra regione con particolare attenzione a quelli in cui l’IISL ha operato ed opera, quali ad esempio lo scavo dell’area delle mura settentrionali di Albintimilium (Ventimiglia).

La missione è stata una straordinaria occasione di confronto e interscambio che ha permesso l’incontro tra due Nazioni e due Enti territorialmente e linguisticamente molto lontani ma accumunati dalla stessa passione ed impegno per la cultura, la storia, l’arte e la lingua italiana.