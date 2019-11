Bordighera. Giovedì 21 novembre l’amministrazione cittadina ha pranzato insieme ai piccoli alunni: il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessore Stefano Gnutti presso le scuole “Rodari” di via Pasteur, l’assessore Melina Rodà e il consigliere Walter Sorriento presso la scuola “De Amicis” di via Pelloux.

La visita, avvenuta a sorpresa, segue altre iniziative analoghe avvenute nel passato per verificare la bontà dei pasti e del servizio.

«Siamo molto soddisfatti per la qualità del cibo, per l’ordine e per la pulizia che abbiamo potuto constatare di persona – commenta Ingenito -. L’alimentazione gioca un ruolo chiave per il benessere della persona e noi desideriamo che i nostri bimbi abbiano il meglio. Torneremo a trovare i nostri piccoli amici per sedere ancora a tavola insieme: la loro compagnia trasforma in un vero piacere la nostra doverosa attività di controllo».