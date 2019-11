Bordighera, la “pisciarà” diventa prodotto De.Co.

Bordighera. Una specialità della cucina bordigotta acquisisce il marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine). Lo ha deciso in questi giorni la giunta comunale che, con un’apposita delibera, ha stabilito che la “pisciarà” verrà iscritta nell’apposito registro dei prodotti De.Co. e che la sua produzione verrà codificata secondo la ricetta classica.

La “pisciarà” e una delle tante varianti della “pizza rossa” o “focaccia rossa” (occhio però a non chiamarle così pena l’offesa di chi la cucina) presenti in Liguria. Richiama il nome della “piscialandrea” di Imperia o della “pisciadela” di Ventimiglia. E’ simile alla “sardenaira” sanremese con in più l’aggiunta di cipolle.