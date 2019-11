Bordighera. Sono entrati dalla porta finestra del terrazzo che si affaccia su un giardino privato e hanno poi chiuso, dall’interno, le porte d’ingresso dell’appartamento per essere sicuri di sentire gli inquilini rincasare. E’ quanto successo nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Ad accorgersi di tutto è stata una ragazza, figlia del proprietario dell’alloggio, messo a soqquadro dai ladri che hanno rubato una cintura costosa e un orologio dal valore di poche decine di euro.

I fatti. Erano le 22,30 quando la giovane, rientrando a casa in via Garnier, alle porte del centro storico, si è accorta di non riuscire ad accedere all’appartamento utilizzando la propria chiave. La ragazza ha così chiesto aiuto ai parenti, che abitano nella casa affianco e possiedono un secondo mazzo di chiavi. Neanche con queste, però, è stato possibile accedere all’appartamento su due piani. La certezza che all’interno vi fossero dei malviventi è arrivata quando provando a entrare dalla porta del piano interrato gli inquilini (nel frattempo era sopraggiunto anche il padre della ventenne) hanno visto che era stata chiusa, dall’interno, con la catenella della porta blindata.

I ladri, al momento del ritorno a casa dei proprietari, erano ancora nell’alloggio. Sono scappati quando hanno capito che presto sarebbero sopraggiunti i carabinieri.

In pochi minuti, infatti, una pattuglia è giunta sul posto. I militari hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione messa a soqquadro e nel giardino antistante, sperando invano di trovare i malviventi con ancora in mano il bottino.

Per accedere all’appartamento, i malfattori avevano tagliato, come fosse burro, un catenaccio in metallo chiuso intorno all’inferriata a protezione della porta finestra.

E non è tutto. Poche ore prima, intorno alle 18, due persone sono state viste scappare da un appartamento poco lontano da quello svaligiato, dagli inquilini dello stesso che aprendo la porta se li sono trovati davanti. Un furto in questo caso solo tentato, ma che ha spaventato molto gli abitanti.

Per entrambi i casi indagano i carabinieri di Bordighera, che cercheranno di risalire ai ladri attraverso le immagini di videosorveglianza pubbliche e private della zona.