Bordighera, frana di via Gardiora. Il Comune tranquillizza i residenti: «Nostra priorità intervenire appena sarà possibile»

Bordighera. «I residenti non sono soli, non li abbiamo dimenticati. Anzi, risolvere i loro problemi è una nostra priorità». A dichiararlo, a nome dell’amministrazione comunale, è il vice sindaco Mauro Bozzarelli che in questi giorni si è adoperato personalmente ascoltando le istanze dei residenti di via Gardiora interessata da una frana e che insieme al sindaco Vittorio Ingenito ha effettuato un sopralluogo sul posto.

«Abbiamo chiesto a polizia locale e tecnici comunali di monitorare quotidianamente l’area – avverte Bozzarelli -. Lo stanno facendo e ci relazionano costantemente. La frana, purtroppo, è ancora in movimento e finché non si ferma non possiamo intervenire. Lo faremo appena i tecnici ci diranno che è possibile farlo».

E’ ancora prematuro parlare di un intervento. Per decidere quello che sarà meglio fare per ripristinare la viabilità della strada bisognerà attendere che il fango smetta di scendere a valle. «Sicuramente poi manderemo una ruspa per liberare la strada e mettere in sicurezza l’area – dichiara il vice sindaco – In modo da garantire il passaggio agli abitanti».

Anche i tecnici dell’Enel che hanno già effettuato un primo sopralluogo attendono le condizioni di sicurezza per intervenire sui tralicci pericolanti.

«Capisco le loro rimostranze, ma voglio tranquillizzarli – conclude -. Non li abbiamo assolutamente dimenticati».