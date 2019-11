Bordighera. Che sia straordinariamente romantico cenare in riva al mare si sa: sorseggiare un calice di vino, assaporare un piatto prelibato, osservando la luna che si specchia sull’acqua e diffonde riflessi argentati sui flutti è il sogno di ogni coppia.E’ quello che avrà pensato chi ieri ha imbandito la tavola all’interno del camper in sosta sulla banchina del porto di Bordighera, proprio sotto la diga foranea sulla quale si abbattevano i marosi.

In questo caso la cena non solo è stata vista mare, ma direttamente sotto le onde. Un po’ pericoloso, forse, ma a questo i camperisti non avranno pensato troppo.