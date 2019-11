Bordighera, cedimento della strada in via Pasteur. Disposta la chiusura al traffico

Bordighera. Un avvallamento di proporzioni notevoli si è manifestato in via Pasteur, questa sera, quando erano circa le venti e trenta. A causa di un cedimento del manto stradale per ragioni da chiarire, la via, nel tratto tra la Romana e via Cesare Augusto, è attualmente chiusa al traffico su disposizione dei vigili del fuoco.

Nessuna persona è stata evacuata dalle abitazioni circostanti. Al primo sopralluogo dei tecnici del Comune stanno prendendo parte il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessore ai lavori pubblici Marco Laganà. Sul posto sono presenti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche polizia stradale e polizia locale. L’amministrazione comunale sta valutando insieme ai tecnici se aprire o meno il tratto di strada alla circolazione dei veicoli. Si attende la relazione dei vigili del fuoco.

