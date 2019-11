Bordighera. Sarà un caso, denuncia il consigliere comunale Giuseppe Trucchi, ma dal primo di ottobre i privati hanno preso possesso del Saint Charles e la prima cosa che salta all’occhio è la chiusura di un servizio.

«Abbiamo appreso che è ormai inevitabile la chiusura della sala gessi ubicata presso il nostro ospedale, spiega l’ex candidato sindaco ora all’opposizione. Dalle dichiarazioni rilasciate dalla Direzione Generale della ASL pare che il ridotto numero di ortopedici presenti in servizio nella Azienda Sanitaria Imperiese renda indispensabile sacrificare qualche servizio.

Guarda caso ancora una volta la scure cade su servizi ubicati nel distretto numero 1 di Ventimiglia e Bordighera. Questa è una storia che si ripete da molto tempo.Il nostro Distretto Sanitario nuovamente viene penalizzato.

Non solo siamo uno dei pochi Distretti privi di un Palasalute e con i servizi sparsi su molteplici sedi, ma sempre più spesso ci tocca a prendere atto di chiusure e impoverimenti. Paradossalmente dopo che il 1° ottobre i privati hanno preso possesso almeno formale dell’ospedale di Bordighera viene chiuso un servizio che assiste centinaia di pazienti ogni mese con la conseguenza di spostamenti faticosi e antieconomici a Sanremo e lunghe attese.

Da molti anni sono stupito di come le Pubbliche Amministrazioni del Distretto Ventimiglia Bordighera subiscono senza dire parola. Non credo che lo stesso potrebbe verificarsi in altri Comuni della nostra Provincia».