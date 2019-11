Bordighera, ampliamento in vista per il sistema di videosorveglianza cittadino

Bordighera. L’amministrazione comunale intende ampliare il sistema di videosorveglianza cittadina.

La parte tecnica di progettazione, non essendoci tra il personale del corpo di Polizia Locale una figura professionale in grado di eseguirla, è stata affidata ad una figura esterna, in questo caso all’ingegnere sanremese Davide De Faveri.

La somma che gli verrà versata dalle casse comunali, per le su prestazioni, è di poco superiore ai 6.300 euro.