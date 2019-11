Bordighera. Hanno spalato fango, pulito strade, tagliato alberi e monitorato il territorio dalla costa a Montenero. Sono i volontari della Protezione Civile A.i.b. di Bordighera, presieduta da Mariella Marongiu, e gli agenti della polizia locale, al comando di Attilio Satta.

«A loro vanno i ringraziamenti di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la città di Bordighera – ha dichiarato il vicesindaco Mauro Bozzarelli – Hanno lavorato ininterrottamente per ore, sotto la pioggia, per il bene della nostra città. Li ringrazio dal profondo del cuore per l’amore e la passione dimostrati nei confronti di Bordighera».