Big-match tra Sanremese e Prato, Irriducibili Sanremo: «Dobbiamo essere più che mai vicini alla nostra squadra»

Sanremo. «Ormai ci siamo. Mancano pochi giorni al tanto atteso big-match tra Sanremese e Prato, le due compagini che, assieme alla Caronnese, occupano il primo posto nel campionato di serie D – girone A. L’obiettivo per i biancazzurri deve essere solamente la vittoria per dare un messaggio forte alle nostre avversarie e proseguire la striscia positiva dell’ultimo periodo. Domenica pertanto dobbiamo essere più che mai vicini alla nostra squadra per continuare a credere in un sogno che si può finalmente realizzare» – affermano gli Irriducibili Sanremo.

«I pratesi dovrebbero giungere in città numerosi, o almeno è quello che ci si aspetta vista l’importanza dell’incontro. Noi domenica dobbiamo essere il dodicesimo uomo in campo senza se e senza ma, il Comunale non deve essere territorio di conquista come già successo in questo campionato. La Gradinata Nord chiama a raccolta tutta la tifoseria biancazzurra affinché questa possa diventare una di quelle domeniche da tramandare ai posteri. Chiediamo a tutti, pertanto, di presentarsi al campo almeno mezz’ora prima dell’inizio della gara, onde permettere di realizzare una degna coreografia che è attualmente in fase di preparazione.

Il nome Prato accende inevitabilmente nei nostri cuori indimenticabili ricordi legati a quel lontano 9 giugno 1979 quando la nostra Sanre vincendo nettamente 3 a 0 raggiunse l’incredibile traguardo della Serie C1. Ma oggi è il momento di non vivere più soltanto di ricordi ma, di riscrivere la storia di una società che è rimasta fin troppo tempo ai margini del calcio che conta. Da Sanremo non si passa! Forza vecchio cuore biancazzurro!» – dichiarano gli Irriducibili Sanremo.