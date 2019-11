Sanremo. «La dieta mediterranea per noi del Riviera dei Fiori è un imporante mezzo per valorizzare il nostro territorio e quindi per potenziare al turismo». A dirlo è stato l’assessore regionale con deleghe ai trasporti e turismo, il sanremese Gianni Berrino.

L’occasione è stata quella di un convegno sulla dieta mediterranea svoltosi ieri al forte di Santa Tecla.

L’evento è stato organizzato dal locale club Unesco ed ha visto partecipare dietologi, medici, esponenti di CNA con un folto pubblico di bambini che ha potuto degustare, nel corso della giornata, le prelibatezze, sane e naturali, di una delle diete più apprezzate al mondo.