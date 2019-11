Bando di gara al ribasso per l’affidamento degli animali, Enpa Sanremo: «C’è il rischio che vengano trasferiti»

Sanremo. Il Comune ha deciso di indire un bando di gara al ribasso per l’affidamento e la cura dei cani e dei gatti che attualmente si trovano al rifugio Enpa.

«Le cifre di partenza sono 1€ al giorno per gatto e 2,80 € al giorno per cane. Chi partecipa al bando deve impegnarsi a fornire il servizio ad un costo inferiore. Quello che scende di più si aggiudica il bando. Ci si domanda: gli animali come verranno accuditi e curati? Cosa mangeranno? Con quali soldi verranno sterilizzati per evitare malattie e cucciolate indesiderate? Enpa non può e non vuole giocare con la loro vita.

Con il bando si rischia che gli animali che oggi sono nel rifugio Enpa vengano trasferiti chissà dove senza possibilità per i volontari di continuare a seguirli ed accudirli come è stato fino ad ora perdendo inoltre i passi in avanti fatti con i cani più difficili che non avendo più le attenzioni e l’amore cui sono abituati potrebbero regredire e tornare ad essere impossibili da dare in adozione scopo fondamentale per Enpa: trovare una casa amorevole per tutti i cani ed i gatti del rifugio.

Non obbligatoriamente si deve ricorrere al bando, a certe condizioni si può continuare ad utilizzare le convenzioni con l’affidamento diretto in modo che i volontari possano continuare a fare il loro lavoro di tanti anni così prezioso.

Chi è in accordo con questo può scrivere una mail a: imperia@enpa.org

Più mail arriveranno più forza avremo per portare avanti questa che per Enpa è una missione. Ringraziamo già ora tutti coloro che aderiranno e siamo fiduciosi che saranno tantissimi perché i cittadini di Sanremo e non solo hanno dimostrato negli anni di amare gli animali e di volere il loro bene.

Invitiamo infine tutti coloro che potranno assistere al consiglio comunale che si terrà martedì 12 novembre p.v. a partire dalle 17:30 per far capire che gli animali hanno tanti sostenitori che tutti insieme fanno una grande forza. Grazie a tutti» – dicono i volontari Enpa.