Balneatore e floricoltore, Sanremo piange Ferdinando “Nando” Scurti

Sanremo. Si terranno domani alle 15.30 alla chiesa di San Rocco alla Foce di Sanremo, i funerali di Ferdinando “Nando” Scurti, noto esperto di floricoltura e balneare, mancato ieri all’età di 79 anni.

Volto sempre sorridente e persona gentile, ha lasciato un vuoto in famiglia e in tutte quelle persone che si recavano al bar/ristorante della spiaggia libera dell’Imperatrice, del quale curava in maniera meticolosa un rigoglioso giardino.

Scurti, d’origine abruzzese, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della floricoltura come garzone di Mario Calvino alla stazione sperimentale, per poi divenire, negli Anni ’70, istruttore all’Istituto per la floricoltura “Aicardi” , fino alla fine degli anni ’90 quando per un ricambio generazionale saluta la scuola e si dedica all’attività balneare assieme ai suoi familiari.