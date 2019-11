Bajardo, auto finisce fuori strada e si ribalta. Due intrappolati all’interno

Bajardo. Mobilitazione di soccorsi per un auto finita fuori strada e ribaltata. E’ successo verso le 17 in via Taggiasco, dove una vettura è finita sottostrada per alcuni metri.

All’interno ci sono due persone intrappolate, sembra coscienti. Sul posto intervengono i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano, l’automedica del 118 ed un equipaggio della Croce Verde di Sanremo.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO