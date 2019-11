Autostrade, Rixi (Lega): «Procedure semplificate per messa in sicurezza di infrastrutture e territorio»

Genova. «Oltre ai finanziamenti, che auspico arrivino al più presto con un decreto d’urgenza, è necessario attivare procedure semplificate non solo per le somme urgenze, ma anche per interventi di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture, tra Liguria e Piemonte. Non ci sono solo i viadotti da monitorare e manutentore, ma anche le gallerie, molte in infrazione europea, la viabilità ordinaria e secondaria: i finanziamenti sono un primo passo, ma non bastano per affrontare una gestione globale del rischio. Se esiste Ansfisa, l’Agenzia per la sicurezza varata col Dl Genova, batta un colpo: aspettiamo che apra al più presto una sede a Genova, come stabilito un anno fa dal Parlamento». Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega Edoardo Rixi.

«Vanno coinvolte le Camere di Commercio per la stima dei danni – continua Rixi – e accelerati i lavori previsti sulla rete ferroviaria, sbloccando il Nodo di Genova e completando, a marce forzate, i raccordi ferroviari: senza misure straordinarie i tempi di reazione di una gestione normale delle opere sono troppo lenti rispetto alla situazione di quasi collasso dei collegamenti infrastrutturali».