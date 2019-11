Autostrada dei Fiori, i cantieri dal 18 al 24 novembre

Imperia. Ecco i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) dal 18 al 24 novembre:

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

– Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 7 novembre al 9 aprile;

– tra Ceva e Millesimo dal km 87+400 al km 88+868, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento barriere di sicurezza Viadotti Chiappa e Onzerini, dal 11 novembre al 31 gennaio;

– tra Ceva e Millesimo dal km 89+500 al km 92+500, chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento galleria Montezemolo, fino al 6 dicembre;

– tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento della sicurezza ai sensi dell’art. 11 della legge 531/82 dal km 101+700 al km 102+750 sud, dalla data odierna al 31 dicembre.

Direzione Torino

– Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11 novembre al 31 dicembre;

– tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 7 novembre al 9 aprile.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

– Tra Imperia Est e San Bartolomeo km 104+160 al km 101+500 chiusura della corsia di marcia per manutenzione barriere di sicurezza viadotti Varcavello e San Pietro dal 18 al 24 novembre.

– Tra Spotorno e Savona dal km 52+770 al km 49+750 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci dal 18 al 22 novembre.

Direzione Francia (carreggiata Nord)

– Tra Savona e Spotorno dal km 49+300 al km 51+460 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci dal 18 al 22 novembre.

– Tra Spotorno e Finale Ligure dal km 59+500 al km 61+850 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Rocca Carpanea dal 19 al 24 novembre.

Chiusura parziale svincolo di Feglino

Nell’ambito dei lavori programmati per il rifacimento delle barriere di sicurezza si rende necessario porre in atto la chiusura in orario diurno e notturno dello svincolo di Feglino.

– Chiusura della rampa di Entrata dello svincolo di Feglino per i veicoli provenienti dalla Viabilità ordinaria e diretti verso Genova

dalle 7 di lunedì 18 novembre

alle 18 di venerdì 30 novembre

Ciò salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori, che saranno rese note tempestivamente.