Sanremo. Ad Alassio, presso il “Palaravizza”, sabato 2 novembre, si è svolto il 1° Torneo di Halloween dedicato alle squadre U16 maschili.

Nel corso di tutta la giornata si è disputato un triangolare che ha visto sfidarsi in un girone all’italiana di andata e ritorno, la compagine padrona di casa Alassio Volley, l’Olympia Volley di Genova Voltri e la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu.

Ognuna delle tre formazioni ha disputato quattro partite, nelle quali la squadra matuziana ha ottenuto due vittorie contro l’Alassio Volley, entrambe per 3/0, e due sconfitte contro l’Olympia Volley, entrambe agli spareggi per 2/1.

L’allenatore Fabrizio Cane, alla fine della manifestazione, si reputa soddisfatto delle prestazione dei ragazzi che hanno giocato in maniera eccellente, esprimendo buone fasi di gioco, accompagnate da un ottimo affiatamento di squadra.

Contro l’Alassio Volley il coach ha potuto far giocare a turno tutti i suoi ragazzi, mentre contro la squadra genovese la rotazione non è stata totale poiché sono stati provati schemi di gioco e l’eventuale formazione titolare che esordirà, nel prossimo campionato U16/M.

Il campionato F.I.P.A.V inizierà il prossimo 9 novembre e Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu disputerà la sua prima partita il 15 novembre, proprio contro l’Alassio Volley. Si ringrazia la società dell’ Alassio per aver organizzato in maniera così precisa questa manifestazione nella quale alle tre squadre, è stato offerto pranzo e merenda, regalando inoltre a tutti gli atleti un’ottima opportunità per stare in compagnia e per confrontarsi con altre realtà pallavolistiche del territorio e crescere con la pallavolo.