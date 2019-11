Spotorno. Intorno alle 10 è scattato l’allarme per fiamme sulla A10, in galleria. Una densa coltre di fumo nero è stata generata dal rogo ed è visibile anche a grande distanza, come dimostrato dalle numerose chiamate pervenute ai soccorsi.

A prendere fuoco, per cause ancora sconosciute, sarebbe stato un tir. Sul posto i vigili del fuoco di Savona, la squadra 11 proveniente dalla Centrale di Savona, 11R rincalzo con aurobotte, 12R con carro auto protettori, in supporto anche il Funzionario di turno e un’ambulanza della croce bianca di Spotorno, ma non si conoscono ancora le condizioni degli eventuali feriti. Traffico in tilt in direzione Savona.

Aggiornamento: Il mezzo è stato spento e ma fuma ancora. Si tratterebbe di una motrice con rimorchio che presumibilmente trasportava ferro.