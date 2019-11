Attentato a Kirkuk, il presidente del consiglio regionale Piana: «Onore ai nostri ragazzi»

Genova. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana esprime la solidarietà e la vicinanza di tutta l’assemblea legislativa della Liguria ai cinque militari italiani rimasti feriti ieri nel Kurdistan iracheno.

«Rinnoviamo la nostra riconoscenza e la nostra gratitudine agli uomini delle forze speciali rimasti coinvolti nell’attentato avvenuto ieri nella zona di Kirkuk, ma – ha dichiarato – il nostro pensiero va, inevitabilmente, anche a tutti gli altri soldati delle forze armate che da tempo sono impegnati in difficili e pericolose missioni per combattere e sconfiggere i terroristi islamici e riportare pace e libertà in territori da decenni martoriati dalla guerra.

Questa volta – aggiunge – l’aggressione ha lambito anche la Liguria perché tre dei cinque ragazzi feriti fanno parte delle forze speciali del gruppo operativo incursori della Marina militare del Comsubin, che ha sede nello spezzino».

Piana, infine, ricorda il sanguinoso attentato avvenuto a Nassiriya, di cui domani ricorre il 19esimo anniversario: «Non dobbiamo mai dimenticare il coraggio, lo spirito di abnegazione e il senso del dovere che animano i nostri militari impegnati in piani internazionali di pace, non solo in Iraq ma anche in altri Paesi dell’area mediorientale. E’ un contributo silenzioso eppure fondamentale per tutelare popolazioni indifese esposte a guerre spesso fratricide. Onore ai nostri ragazzi!».