Asd Imperia, i risultati del settore giovanile

Imperia. Terminato un altro week-end ricco di impegni per il settore giovanile neroazzurro tra gioie e dolori. Bella vittoria della formazione Juniores Eccellenza in trasferta con Albenga, peccato per la sconfitta esterna degli Allievi ospiti della Genova Calcio.

Ecco tutti i risultati dello scorso week-end:

Juniores Eccellenza

Albenga 1 Imperia 3

Formazione ASD Imperia:

Cacciò, Manitto, Carnabuci, Di Cianni, Pallini, Pellegrino, Correale, Poletti, Nastasi, Lo Sicco, Zeka. Negro, De Matteis, Ercole, Cosentino

Juniores 2° liv.

Imperia 1 Ventimiglia 2

Formazione ASD Imperia:

Comiotto, Marassi, Mela, Soma, La Porta Lamnica, Dallocchio, Balbusso, Maccaluso, Zanchi, Pastorino. De Luca, Di Leo, Giorgini, Suarez

Marcatore: Zanchi.

Alievi U16

Genova Calcio 5 Imperia 0

Formazione ASD Imperia:

Baudo, Guerra, Taliercio, Gerbore, Llesmi, Morchio, Comiotto, Giudice, Ascheri, Fatnassi, Ardissone. Malaj, Turan, Gandolfi, Zambruno, Zandonella, Foraci, Puppo.

Esordienti 2007

Imperia 0 Don Bosco Valle Int. 3

Formazione ASD Imperia:

Baglio, Cappellari, Belollari, Lavagetto, Gijza, Ardoino, Caprera, Ansaldi, El Khattat, Alessi, Schembri, Sorrentino, De Pierro, Ghiglione

1° tempo 0-1, 2° tempo 0-2, 3° tempo 1-2. Marcatore ASD Imperia – Belollari.

Esordienti 2008

Dianese&Golfo 0 Imperia 3

Formazione ASD Imperia:

Ottonello, Rizzo, Furlanetto, Amoretti, Noviello, Dominici, Niculcea, Gjiza, Giovannini, Cane, Celella, Angelico, Colagiovanni, Merello, Di Francesco

1° tempo 0-2 (Cane, Giovannini), 2° tempo 1-2 (Gjiza, Celella) 3° tempo 1-3 (Niculcea, Celella, Cane)

Esordienti 2009

Imperia 2 Ospedaletti 2

Formazione ASD Imperia:

Alberti, Bottino, Briatore, Cacciò, Calzia, Deferro, Massabò, Nasi, Scajola, Tilaro, Dogukan, Zaharia.