Arma di Taggia, mercatino di Natale in piazza Marinella

Taggia. Sabato 30 novembre vi sarà il mercatino di Natale a Arma di Taggia sul lungo mare in Piazza Marinella.

«Ad “Aspettando Natale”, dalle 9,30 fino alle 19,30, troverete bancarelle di oggettistica hobbistica e artigianato locale, creazioni di cucito e per i palati esigenti, specialità piemontesi e calabresi, olio ligure, miele di Millesimo Cuneo, caramelle e dolcetti vari. Nel pomeriggio alle 15 spettacolino e teatrino con pupazzi. Non mancherà la trucco bimbi, la cartomante, i laboratori manuali. Venite a trovarci domani tutto il giorno a Arma. A sorpresa verranno gli Elfi a trovarci di “Natale a Villa Boselli”» – fanno sapere gli organizzatori. Per chi si perderà il “Fluffy show” domenica 1 dicembre lo troverà in piazza A Riva Ligure.

Per info floarteparty@gmail.com.