Arma di Taggia, l’Accademia Formativa propone un corso di talassoterapia

Taggia. L’aspetto fisico e la comunicazione del corpo hanno sempre avuto un ruolo importante nei rapporti interpersonali: bellezza e benessere sono diventati un valore indispensabile per ognuno di noi. Oggi per chi vuole svolgere l’attività di estetista è indispensabile formarsi in modo completo ed efficace. Il settore dell’estetica è in costante evoluzione, sia per le tecniche innovative, sia per i gusti di una clientela sempre più esigente.

Il costante sviluppo della cosmesi, delle metodologie dell’estetica e del benessere finalizzate al miglioramento delle caratteristiche fisionomiche della persona, ha contribuito a rendere l’estetista una figura professionale che deve avere competenze e conoscenze specifiche. Per questo motivo la qualità della formazione è importante per chi vuole svolgere l’attività di estetista, è fondamentale conoscere e approfondire le tecniche estetiche più innovative.

Manuela Sartore e Patrizia Morreale dell’Accademia Formativa propongono questo nuovo corso di specializzazione e aggiornamento professionale rivolto a tutte le persone che operano nel mondo

dell’estetica e del benessere.

Il corso è organizzato insieme alla Renewal, azienda giovane e dinamica specializzata nella Talassoterapia attraverso l’uso di materie prime provenienti dal Mar Morto. Si tratta di un master di alto livello che permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze specializzate sulle tecniche di talassoterapia non tradizionale. La talassoterapia è una particolare forma di terapia basata sull’azione curativa del clima marino, dello stessa mare e dei suoi prodotti componenti Sabbia, alghe, fanghi. Deriva dal greco thalassa (mare) therapeia (trattamento).

Il corso è diviso su 2 livelli composti da 2 sessioni ciascuna. Si terrà il lunedì dalle 9 alle 16,30 circa nella sede di Arma di Taggia dell’Accademia Formativa. Il corso si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre lunedì 18-25 novembre base, lunedì 2-9 dicembre master. Durante il percorso si svilupperanno tematiche teoriche e pratiche:

Benefici dei trattamenti del Mar Morto a livello estetico e salutistico

Mar Morto morfologia, caratteristiche, peculiarità, come agisce

Che cos’è la Talassoterapia

Differenza della talassoterapia tra metodo tradizionale e i trattamenti del Mar Morto

Prodotti base: Acqua, Fango e Sali del Mar Morto

Metodica Synergy Mud viso e corpo

Metodica Osmoslim

Osmomassage

Trattamenti pelli sensibili

Sono iniziate da pochi giorni le lezioni del corso biennale di qualifica di estetista dipendente all’Accademia Formativa di Patrizia Morreale e Manuela Sartore presso la sede di Sanremo in Via Roma 4. L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica in Liguria, dove da oltre 20 anni organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere.

L’accademia Formativa è sempre a disposizione di chi vuole conoscere meglio l’offerta formativa, prenotando un appuntamento è possibile seguire in sede una lezione di prova gratuita. Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore:

Sede di Sanremo in via Roma 4

Sede di Arma di Taggia presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia Via Brigate

Partigiane Stazione Nuova dei treni

Per informazioni: Manuela Sartore 339/2123407, Patrizia Morreale 338/4687355, info@accademiaformativa.com. Visitate il nostro sito internet www.accademiaformativa.com, la pagina F acebook e Instragram.