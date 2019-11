Aree Interne, Di Muro (Lega): «3,7 milioni per Valle Arroscia: grande soddisfazione a coronamento di cinque anni di lavoro»

Roma. «Dopo quasi cinque anni di lavoro, finalmente si sta per concludere l’iter che porterà anche la dotazione finanziaria di 3,7 milioni di euro alla Valle Arroscia, riconosciuta nella Strategia Aree Interne della Liguria. Lo sblocco dei 3,7 milioni di euro da parte statale consentirà un cofinanziamento da parte di Regione Liguria, con fondi dell’Unione europea (Fesr, Fse e Psr), per un totale di oltre 7,5 milioni di euro per progetti negli 11 Comuni della Valle Arroscia dedicati allo sviluppo dell’entroterra e ministeriali su servizi sanitari, scolastici e di mobilità. Un risultato importante, ottenuto dal lavoro di squadra con Anci Liguria, Comuni, e stakeholders locali, che consentirà un forte supporto allo sviluppo delle nostre vallate, con l’attivazione e il mantenimento di servizi fondamentali per i cittadini, volte al contrasto dello spopolamento dell’entroterra. Nell’esprimere soddisfazione per questo importante e atteso passo avanti, non mancherò di prestare massima attenzione affinché l’intera procedura possa concludersi in tempi rapidi e spero che il Governo, in occasione della prossima legge finanziaria, possa allocare adeguate risorse per le aree montane e per i piccoli comuni».

Lo dichiara il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, in merito all’approvazione della Strategia d’Area Interna da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con nota ufficiale, datata 15 ottobre 2019, è infatti giunta comunicazione dal Dipartimento per lo Sviluppo Economico dell’avvenuta approvazione inoltrata al sindaco di Mendatica, referente per la valle, Piero Pelassa.