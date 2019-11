Appartamenti allagati, alberi abbattuti e macchine distrutte. Il maltempo flagella l’Imperiese

Sanremo. La più colpita dall’ondata di maltempo che si è abbattuta a partire da questa notte sulla provincia di Imperia è stata la Città dei Fiori, nella quale i vigili del fuoco, con circa 20 interventi all’attivo, sono stati costretti a mobilitarsi per emergenze legate principalmente ad appartamenti allagati e tetti colabrodo.

Intorno alle 5 del mattino, poi, l’azione dei soccorritori del 115 si è concentrata nel sottopasso Croce Rossa dove, insieme al 118, e’ stata tratta in salvo una coppia di giovani rimasta impantanata nel punto più basso del sottopassaggio, in quel momento allagato.

Sul resto dell’Imperiese il temporale, scatenatosi intorno alle 2 del mattino, ha generato un momento di grande criticità nei centralini dei numeri d’emergenza. A Ventimiglia, continuando il primo bilancio dei danni provocati da questa perturbazione annunciata dall’Arpal con l’allerta gialla, un grosso albero è precipitato distruggendo tre auto in via Marco Celio Rufo. Una bouganville ha invece ostacolato il traffico in via San Secondo.

A Bordighera le maggiori criticità si sono registrate in via Pasteur. Diano Marina ha accusato il colpo in via Saponiera e via Cesare Battisti che si sono allagate. Arrivando al capoluogo, gli eventi principali sono stati la sollevazione di un grosso tombino in via Trento e una piccola frana in strada Privata Vallone.