Anziano cacciatore disperso in Val Nervia. Il cellulare suona a vuoto

Isolabona. In queste ore sono in atto le ricerche per un anziano cacciatore dato per disperso dai parenti. A dare l’allarme sono stati i figli dopo che stamattina l’uomo era uscito per dedicarsi all’attività venatoria e non l’hanno più visto rientrare.

Il disperso ha più di 75 anni ed al momento non è stata neppure rintracciata la sua automobile. Il cellulare suona a vuoto e ci sono anche difficoltà nel geolocalizzarlo. La zona è quella della val Nervia vicino a Rocchetta Nervina. Per ora alle ricerche partecipano vigili del fuoco e carabinieri.