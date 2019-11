Annullata la camminata di Fidapa Sanremo contro la violenza sulle donne, i ringraziamenti alle associazioni

Sanremo. A causa del maltempo che questo fine settimana si è abbattuto sul Ponente, la camminata contro la violenza di genere “Noi… di nuovo insieme” organizzata da Fidapa BPW Italy-Sanremo e in programma nella giornata di ieri è stata annullata.

Nonostante questo, socie della sezione e membri di altre associazioni del territorio hanno ugualmente sostenuto l’iniziativa camminando simbolicamente e virtualmente contro la violenza sulle donne; come una Fidapa che ha sfidato la pioggia ed scesa in strada vestita di rosso per portare a tutti il suo messaggio di amore.

All’evento, alla sua seconda edizione, avevano aderito tante realtà locali, femminili e non: Rotary Sanremo; Rotary Hanbury Sanremo; Associazione italiana donne medico – Aidm; Aidda Nazionale; Pigna mon amour; Panathlon; Premio Donna di Fiori; Soroptimist; Lion Sanremo; Lions Matutia; Associazione diabete giovanile ponente – Adgp; Zonta; Centro aiuto alla vita – Cav; Centro antiviolenza ISV; Non siamo soli; Aifa; Centro ascolto Caritas; Centro iniziativa donne; Penelope; Polisportiva Integrabili; The Club.

A tutte loro, vanno i ringraziamenti della presidente Chiara Mantini che sottolinea: «La camminata è stata annullata, siamo dispiaciute ma più forte è stato il piacere di vedere un alto numero di persone appoggiare la nostra causa: dire “no” alla violenza sulle donne e aiutare chi questa battaglia la combatte da sola. Certe che ognuno di noi porterà questi messaggi nel cuore, cammineremo insieme il prossimo anno».