Anno d’oro per il vincitore del Festival di Sanremo 2019: Mahmood conquista il Best Italian Act agli Mtv Ema

Sanremo. Sembrava che la sua vincita a Sanremo Giovani e il suo inatteso trionfo al Festival di Sanremo 2019 potessero essere il culmine per la sua acerba carriera musicale, invece questi importanti riconoscimenti sono stati solo il suo trampolino di lancio per un successo internazionale clamoroso.

Mahmood ieri sera ha portato a casa l’ennesimo riconoscimento, vincendo il Best Italian Act agli Mtv Europe Music Awards 2019, andati in scena ieri sera a Siviglia, ma a cui non ha potuto prendere parte per via degli impegni con il suo tour europeo.

Nello scorso mese di maggio il cantante milanese si era classificato al secondo posto del prestigioso Eurovision Song Contest e la sua “Soldi” è diventata in breve tempo la canzone più ascoltata di sempre in streaming su Spotify del concorso europeo.