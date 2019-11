Andrea Landolfi, consigliere di maggioranza a Imperia: «Risanati i conti del Comune»

Sanremo. «Abbiamo risanato i conti del Comune, senza pregiudizi per la città» – dice Andrea Landolfi, ospite del caffè di Riviera24.

Il consigliere di maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola affronta diversi temi: blocco dell’appalto rifiuti, finanza pubblica, novità per quanto riguarda la rete museale cittadina, argomento quest’ultimo che sarà trattato dal consiglio comunale.

In quanto a “Polis”, l’associazione politico culturale fondata da Claudio Scajola e preceduta dall’ex sindaco Luigi Sappa, Gandolfi dichiara: «Saremo parte attiva delle regionali 2020, nel frattempo ci strutturiamo e diamo il via a una serie di iniziative sul territorio che partiranno dal prossimo mese puntando sul nostro progetto civico per stare sempre vicino alle esigenze dei cittadini».