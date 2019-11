Anche nelle piazze di Imperia e Sanremo arrivano “I cioccolatini della ricerca” di Airc

Imperia. Sabato 9 novembre con “I Cioccolatini della Ricerca” di Airc rendiamo il cancro sempre più curabile. Da sabato 9 novembre tornano in oltre mille piazze “I Cioccolatini della Ricerca” di Fondazione Airc.

Con una donazione di dieci euro contribuiamo concretamente al lavoro dei ricercatori e riceviamo dai volontari Airc una confezione di ottimi cioccolatini, insieme a una guida con informazioni su prevenzione, diagnosi e cura del cancro.

Per tutti noi, Airc significa ricerca, una ricerca che si traduce in cure e vite salvate. Con la nostra donazione aiuteremo 5mila ricercatori a costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Scegliamo I Cioccolatini di Airc perché fanno bene due volte: sono buoni e aiutano i ricercatori a rendere il cancro sempre più curabile.

Le piazze in provincia di Imperia che aderiscono all’iniziativa sono: Sanremo in via Matteotti di fronte Cinema Centrale e a Imperia, Oneglia, in piazza Dante lato bar Piccardo.