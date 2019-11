Sanremo. Prende il via oggi pomeriggio, alla biblioteca civica, il corso di geografia e viaggi dell’Unitre Sanremo con la conferenza “Uzbekistan, nelle steppe dell’Asia Centrale” di Ornella Massa e Alberto Locatelli (ore 16, terzo piano).

I relatori racconteranno il loro viaggio in Uzbekistan del marzo 2019 utilizzando soprattutto le immagini scattate e arricchite di osservazioni personali, utili anche per chi volesse visitare questo paese. Oltre ai magnifici monumenti, famosi in tutto il mondo, particolare attenzione sarà riservata agli incontri con la gente e alle tradizioni locali. Alle proiezioni saranno affiancate letture, con la voce di Gianni Modena, di alcuni brani tratti dal diario di viaggio “Il cuore perduto dell’Asia” di Colin Thubron.

Ornella Massa – Scrive di sé: “Fin da bambina con mio padre ho imparato a riconoscere i legami tra tempi e diaframmi, sensibilità ISO e pellicole. Spesso mi dava anche indicazioni su come si compone una buona immagine. La passione per la fotografia è “esplosa” però in età matura con la consapevolezza di dover apprendere meglio le basi tecniche per riuscire ad esprimermi in modo più personale. Ho cominciato a frequentare il fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo e a partecipare alle diverse attività proposte nonché a workshop fotografici anche fuori città. I viaggi per turismo sono stati l’occasione principale per i miei reportage fotografici ma ben presto anche un’uscita nei luoghi più consueti è diventata opportunità per scatti diversi, più intimi. Ho anche scoperto che mi piace raccontare brevi storie con le immagini per comunicare le emozioni provate. Mi piace osservare i lavori di altri fotografi e fotoamatori per esplorare le potenzialità di questo eccezionale mezzo espressivo”.

Alberto Locatelli – Pensionato, ingegnere, già dirigente presso una pubblica amministrazione. Da sempre appassionato di fotografia e viaggi, ha recentemente affinato le proprie capacità di fotografo amatoriale iscrivendosi e partecipando attivamente alle iniziative del fotoclub Riviera dei Fiori di Sanremo, in cui dal 2016 svolge le mansioni di segretario. Docente del corso base di fotografia presso lo stesso fotoclub, ha partecipato a numerosi concorsi fotografici locali e nazionali ricevendo buoni riconoscimenti. Ha inoltre partecipato a numerosi workshop fotografici in Italia con docenti di fama e svolto anche alcuni “viaggi fotografici” all’estero con l’accompagnamento di fotografi professionisti.