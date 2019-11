Allerta rossa nel ponente ligure, rinviate alcune partite di rugby

Imperia. Rinviate alcune partite di rugby a seguito dell’allerta rossa idrogeologica diramata da Regione Liguria.

Intanto per quest’ultima domenica di novembre proseguono i campionati seniores e, per quanto riguarda le due formazioni liguri in gara in serie A, entrambe reduce da sconfitte, si presenta occasione di rivalsa. Soprattutto la Pro Recco che potrà sfruttare a modo l’impegno casalingo ospitando l’ASR Milano ha la possibilità di avvicinarsi alle prime della classe, e lo stesso CUS Genova, impegnato a Grugliasco con il CUS Torino, dovrà tentare il colpo a sorpresa se punta ad mallomtanarsi dalla zona bassa della classifica.

Intanto in C/1 prosegue la caccia ai prime tre posti per accedere alla fase promozione, ed al momento con il CUS Pavia il Savona e l’Amatori Genova appaiono le meglio piazzate rispetto all’Union Riviera e alla squadra cadetta della Pro Recco. Anche in C2 l’obiettivo per raggiungere i play off è sempre evidente e al momento Lions Tortona, Spezia e CUS PO sono le squadre maggiormente accreditate. Intanto nelle categorie giovanili c’è sempre molto fermento, e anche in questo prossimo fine settimana molteplici sono i test d’indubbio interesse. Spiccano gli incontri fra gli Under 18 degli Embriaci e del Rovato, per l’Elite, e fra l’Amatori Genova e Settimo Torinese per il Territoriale.

SERIE A GIRONE 1 (V GIORNATA) domenica alle 14,30

Tossini Recco – A.S.R. Milano (CarloAndrone arb. Matteo Bertocchi di Cagliari)

ITINERA CUS Torino – CUS Genova (Albonico a Grugliasco arb. Leonardo Masini di Roma)

Parabiago – TK Group VII Torino

I Centurioni Lumezzane – Biella

Amatori Alghero – Accademia Ivan Francescato

Classifica: Accademia Ivan Francescato e Parabiago 15, CUS Torino e Biella 14, VII Torino 13, Pro Recco 9, CUS Genova ed A.S.R. Milano 6, Alghero 5, I Centurioni Lumezzane punti 1.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (V GIORNATA) domenica 14,30

Savona – Pro Recco/B (Fontanassa arb. Torazza)

Union Riviera – Amatori Genova (Pino Valle/Imperia arb. Orsini)

CUS Pavia in sosta

Classifica: CUS Pavia punti 15, Savona (*) 8, Amatori Genova (*) 5, Union Riviera 4, Pro Recco/B punti 0.

(*) = Partite da recuperare.

SERIA C/2 GIRONE 2 (V GIORNATA) domenica 14,30

DRFerroviaria Italia Spezia – Valtanaro (Denis Pieroni/Loc.Pieve/SP arb. Shulgina)

Lions Tortona – Le Tre Rose Casale M. (Comunale di Alluvioni Cambio’ Alaimo)

Saluzzo – CFFS Cogoleto (Campo Sportivo Cavallermaggiore arb. Bucci )

CUS PO in sosta

Classifica: Tortona punti 14, La Spezia 11, CUS PO (*) 10, Valtanaro (*) 6, Saluzzo 1, Le Tre Rose 0, Cffs Cogoleto – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VI GIORNATA) DOMENICA 12,30

FTGI Embriaci – Nordival Rovato (Carlini/Genova arb. Bagarolo)

A.S.R. Milano – Kawasaki Robot Calvisano (arb. Calandri)

Lecco – CUS Milano

CUS Torino – Como

Viadana – Unione Monferrato

Classifica: Calvisano punti 25, Milano 21, Monferrato 16, CUS Torino e CUS Milano 15, Rovato 12, Lecco 10, Viadana (*) 6, Embriaci e Como (*) punti 1.

(*) = Una partita da recuperare.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (VI GIORNATA) domenica 12,30

Amatori Genova – VII Torino (a Sant’Olcese arb. Costa)

FTGI Ligues2 – FTGI Embriaci2 (Fontanassa/Savona arb. Mansouri)

Union Riviera – Unione Monferrato (PinoValle/Imperia arb. Balducci)

Chieri in sosta

Classifica: VII Torino punti 25, Amatori Genova 20, Ligues2 15, Chieri ed Union Riviera 5, Embriaci2 1, Monferrato – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (Vi GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Ligues1 – Ivrea (CarloAndrone/Recco arb. Cassinelli)

Moncalieri – Biella

San Mauro – Amatori Novara

Rivoli – Collegno

Classifica: Ivrea punti 22, Biella 21, Rivoli 16, Novara 14, Ligues1 (*) 11, San Mauro (*) e Collegno 5, Moncalieri 1.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE A (II GIORNATA)

FTGI Ligues1 – CUS PO (Domenica 11,00 Carlo Androne/Recco arb. Grondona)

CUS Torino – Biella (sabato 16,30)

Classifica: CUS Torino e Biella punti 5, CUS PO e Ligues1 punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE B (II GIORNATA)

Cus Genova – Collegno (domenica 11,00 Carlini arb. Olivieri)

Unione Monferrato – VII Torino (sabato 16,30)

Classifica: CUS Genova e Collegno punti 4, VII Torino 1, Monferrato punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE D (II GIORNATA) sabato

Union Riviera – Province dell’Ovest (rinviata a dom. 22/12)

FTGI Marengo – FTGI Ligues 2 (rInviata a sab. 21/12)

Classifica: Amatori Genova punti 5, Union Riviera 4, Ligues2, Marengo e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 I FASE (VIII GIORNATA)

CUS Genova/1 – Pro Recco (RINVIATA)

CUS Genova/2 – RC Spezia (RINVIATA)

Sanremo – Province dell’Ovest (RINVIATA)

Vespe Cogoleto – Amatori Genova (RINVIATA)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

“Trofeo del Pesto” Under 12

Organizza Province dell’Ovest (RINVIATO)

FEMMINILE UNDER 18

Torneo Area Nord Ovest (a Parma, domenica mattina)

Atlete di Piemonte, Lombardia e Liguria con le quattro convocate della nostra Regione:

Martina Alìa, Giorgia Andreani e Valeria Andreani (2003) e Giulia Bambara (Province dell’Ovest)