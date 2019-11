Allerta rossa, le misure ordinate dal sindaco Scajola a tutela della pubblica incolumità

Imperia. In relazione allo stato di allerta arancione/rossa, sino alle 14.59 del 24 novembre e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni metereologici, il sindaco di Imperia Claudio Scajola ordina le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

Il rinvio della Fiera di “San Leonardo” a domenica 1 dicembre;

la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e frazionali;

la chiusura del campo da rugby “Pino Valle” in Regione Baitè;

l’interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;

l’interdizione a persone o mezzi di utilizzo di parcheggi interrati pubblici e privati.

l’interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone: piazzale largo Cristino, Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia, Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare, piazza Dulbecco, piazzale S. Lucia di Borgo Prino

la chiusura del centro raccolta rifiuti di Via Artallo e il punto di consegna Argine Sinistro, l’interdizione totale all’accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta).

L’interruzione delle attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari.

di assicurare l’esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi.

La sospensione degli eventi organizzati in occasione di “Aspettando il Centenario della Città di Imperia” e precisamente: Concerto da camera di musica classica presso Chiesa parrochiale Sant’Agata, giochi di una volta presso Parco Urbano.