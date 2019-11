Allerta rossa, le misure ordinate dal sindaco di Imperia Claudio Scajola per tutelare la pubblica incolumità

Imperia. In relazione allo stato di allerta arancione/rossa, a partire da mezzanotte fino alle 23.59 di oggi, 23 novembre e fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteorologi, il sindaco Claudio Scajola ordina le seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità:

– la sospensione del mercato ambulante del sabato di Oneglia;

– la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e frazionali;

– l’interdizione a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici ed aree giochi;

– l’interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi sui ponti cittadini e lungo le fasce di rispetto di 20 metri di tutti i corsi d’acqua e fronte mare e negli alvei dei torrenti;

– l’interdizione a persone o mezzi di utilizzo di parcheggi interrati pubblici e privati.

I parcheggi a raso a pagamento potranno essere utilizzati gratuitamente per tutta la durata della presente ordinanza.

– chiusura del Centro Carpe Diem;

– l’interdizione a persone e mezzi nelle seguenti zone: Piazzale largo Cristino; Molo sopraflutti Artiglio Due del bacino Portuale di Oneglia; Molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio largo Varese limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare; Piazza Dulbecco; Piazzale S. Lucia di Borgo Prino;

– la chiusura del centro raccolta rifiuti di Via Artallo e il punto di consegna Argine Sinistro;

– l’interdizione totale all’accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (c.d. Incompiuta).

-L’interruzione delle attività in alveo e la messa in sicurezza di mezzi e macchinari.

– di assicurare l’esposizione dei mastelli e dei carrellati in maniera da garantire la sicurezza degli stessi.

– La sospensione degli eventi organizzati in occasione di “Aspettando il Centenario della Città di Imperia” e precisamente: Visita guidata al Santuario di Santa Maria Maggiore, Camminata tra gli Ulivi, Visita guidata del Borgo di Costa d’Oneglia, Mostra fotografica, Presentazione del libro “La religiosità” di G.B. Mela presso la chiesa parrocchiale di Borgo Sant’Agata.