Dolceacqua. “Allerta rossa”. Nel borgo dei Doria per comunicare lo stato massimo di allerta diramata dall’Arpal è stato utilizzato un semplice foglio di carta con una scritta a penna. A segnalarlo sono i consiglieri di minoranza, che dichiarano: «Comunicare attraverso i pannelli led digitali è una tendenza in crescita nel campo della pubblicità e della segnaletica. Nelle città questi strumenti diventano fondamentali per comunicare rapidamente con la cittadinanza, oltre a comunicare o promuovere qualsiasi atto rilevante che si svolge in città, si può aiutare anche l’ambiente, sostituendo i mezzi convenzionali come la carta. A Dolceacqua però il pannello viene solamente usato per promuovere delle applicazioni per smartphone e dare il benvenuto: così questa notte per il mancato avviso alla popolazione di possibile allerta rossa è stato appeso un cartello che riportava: ALLERTA ROSSA».

«Forse un gesto di protesta o forse solamente una bravata – specificano – Sta di fatto che sul gruppo Facebook Dolceacquanews sono molti i cittadini che si lamentano per i vari mancati avvisi di allerte meteorologiche nel pannello a led posto all’ingresso del comune».