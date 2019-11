Allerta rossa, disastro a Genova. Nell’imperiese continua a piovere, ma senza criticità

Genova. L’allerta rossa diramata dall’Arpal per mezza Liguria (da Ventimiglia al genovese), ha colpito duramente il capoluogo ligure. E’ disastrosa, infatti, la situazione in Val Polcevera, dove tra le 2 e le 4 del mattino sono caduti 250 mm di pioggia, Cornigliano e Sampierdarena. Esondati i rii Fegino e Ruscarolo. Situazione critica anche a Teglia, Rivarolo e Certosa dove si registrano allagamenti.

A scopo precauzionale sono state evacuate dalle proprie abitazioni 19 persone. Mentre altre 120, abitanti in corso Perrone, sono all’interno di quattro palazzine rimaste isolate.

Situazione tranquilla, al momento, nel Savonese e nell’Imperiese, dove per tutta la notte i volontari della protezione civile e la polizia locale dei diversi Comuni hanno monitorato l’evolversi della situazione. Nonostante le piogge incessanti, in alcuni luoghi accompagnate dal vento, non si registrano criticità. I dati della stazione meteo di Ventimiglia centro danno una intensificazione delle precipitazioni che si attesta sui 3 mm/ultima ora.

Viabilità regolare sia sull’A10 che sull’Aurelia. Difficile, ma regolare, anche la viabilità ferroviaria. Al momento si registrano solo lievi ritardi su alcuni treni. Per via dell’allerta rossa, Rfi ha schierato oltre 150 i tecnici, che monitoreranno i punti più sensibili dell’infrastruttura per assicurarne l’efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie.

[Nella foto un’immagine di Genova]