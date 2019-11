Diano Marina. Al momento non si registra nessuna criticità legata all’allerta rossa a Diano Marina. I recenti interventi di pulizia delle condotte pubbliche e delle caditoie hanno favorito il deflusso delle abbondanti piogge, evitando allagamenti. Il sindaco Giacomo Chiappori è in continuo contatto con la protezione civile comunale, con i volontari della protezione civile della CRI dianese e della polizia locale che da molte ore stanno perlustrando tutto il territorio cittadino.

Il Comune di San Bartolomeo al Mare, invece, raccomanda di limitare le uscite da casa allo stretto necessario, non parcheggiare in prossimità dei rivi, non attraversare i rivi. Fare attenzione a dove si lasciano le auto, rinforzare gli ormeggi delle barche.