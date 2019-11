Taggia. Si sono conclusi gli esami di specializzazione estetica all’Accademia Formativa scuola di estetica e di benessere con sede a Sanremo ed Arma di Taggia.

Le quindici candidate hanno sostenuto gli esami sia teorici che pratici presso la sede di Arma di Taggia e hanno ottenuto l’abilitazione professionale per aprire un’attività in qualità di imprenditrici.

Patrizia Morreale e Manuela Sartore, insieme a tutto il corpo docenti, Valentina Conio, Paola Griseri, Valentina Roggero, Nicoleta Teodorescu, si complimentato con le nuove estetiste specializzate allieve che sono giunte ad un traguardo professionale molto importante.

L’attività scolastica non avrebbe potuto aver luogo senza la preziosa collaborazione con le aziende di estetica del territorio le quali si sono rese disponibili a raccontare alle allieve le loro esperienze lavorative ed hanno ospitato le aspiranti estetiste durante i periodi di stage inseriti sia nel biennio che nel terzo anno, dedicando loro tempo nell’insegnamento.

«Un ringraziamento particolare va alla Confartigianato, che come ogni anno, si rende disponibile a spiegare gli aspetti amministrativi e tributari legati all’apertura di una nuova attività e di comunicazione. Il ringraziamento delle Allieve e dell’Accademia Formativa va quindi alle Aziende:

Fashion Beauty di Olivo Anna, Centro Estetico Milena, Anyma di Martina Pisani, Comandini Silvia, Naturalmente Valentina, Namaste di Lada Badura & c, estetica, Estetica Amica di Pressamariti Carmelina, Estetica la Farfalla, Bella Estetica, Estetica Ornella, Project Estetica di Celani Simona, Centro Estetico Olympo di Cincotti Jessica.

Tutto il corpo docenti di Accademia Formativa si complimenta con: Barbosa Rivas Fabiola Ximena, Caridi Martina, Franze’ Camilla, Franze’ Giada, Fusco Roberta, Rizzi Valeria, Roatta Denise, Rosciano Micaela, Serrao Michaela, Sicignano Silvia, Strafforello Ethel, Trapani Stefania, Zota Ileana Georgiana, Laura Jessica e Crespi Alice».

Si ricorda che è ancora possibile iscriversi al nuovo biennio di estetista dipendente. «La nostra sede di Arma di Taggia si trova dentro la nuova Stazione dei Treni di Taggia-Arma, in una posizione strategica, che permette di raggiungere la scuola di formazione, in meno di 30 minuti sia da levante che da ponente. Frequentando il nostro corso si ottiene il Diploma di Qualifica rilasciato da Alfa Liguria, è valido in tutta Italia e riconosciuto anche in Europa».

I nostri programmi didattici sono controllati e autorizzati dalla Regione Liguria, coerenti con la Legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attività di estetista. Anche il nostro corpo docenti è qualificato secondo le direttive di Alfa; l’equipe didattica è composta da estetiste, biologi, docenti di informatica, psicologi, docenti di inglese ed esperti in materie economiche-legislative, coordinati dalla direttrice Patrizia Morreale.

L’estetista deve stare al passo con il costante sviluppo della cosmesi, delle metodologie dell’estetica e del benessere. Per questo motivo l’Accademia Formativa offre corsi di formazione per una solida base per l’estetista, ma soprattutto corsi

e workshop di approfondimento sulle richieste più attuali del mercato. L’Accademia Formativa di Sanremo e Arma di Taggia, offre un corso di formazione di Estetista Dipendente con un percorso della durata di 18 mesi, durante i quali

l’allieva maturerà conoscenze e competenze con attività formative teoriche e pratiche.

Il corso è disciplinato dalla legge n. 1 del 04.01.1990. Con la qualifica ottenuta, previo superamento dell’esame finale, i nostri iscritti possono essere assunti presso centri estetici e centri di benessere. All’Accademia Formativa si studiano le tecniche classiche: epilazione, pulizia del viso, manicure/pedicure, massaggio del corpo e del viso, make-up, ricostruzione unghie in gel.

E si studiano anche le più attuali tecniche estetiche, indispensabili per lavorare nel mondo del benessere: riflessologia plantare, massaggio tecnico sportivo, massaggio olistico tibetano, naturopatia, massaggio con le pietre e le conchiglie , laminazione ciglia, ricostruzione unghie

Nel 2020 verranno attivate la make up academy e il corso di dermopigmentazione con l’Internationale Make Up e Permanent Make Up Artist Andrea Pallanca. Il corso di formazione dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia e Sanremo, è rivolto a chi desidera ottenere una qualifica di estetista dipendente riconosciuta a livello europeo. Ha una durata di 1800 ore: 1480 ore di teoria e pratica, 320 di stage. Le lezioni si svolgono in orario diurno e/o serale, presso la sede di Arma di Taggia o Sanremo.

