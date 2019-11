Al CoderDojo di Imperia corso per bambini per imparare a programmare con il computer

Imperia. Torna la “palestra” della programmazione per bambini. Ancora pochi posti disponibili per l’incontro di sabato 23 novembre del “CoderDojo“, la “palestra” per imparare a programmare dedicata a bambini di Imperia e provincia.

CoderDojo è un movimento su scala globale, portato avanti da volontari, che offre a bambini e bambine dai 7 ai 16 anni l’opportunità di imparare gratuitamente le basi della programmazione e di sviluppare così il “pensiero computazionale” (che è la capacità di risolvere problemi complessi scomponendoli in problemi più semplici) in un ambiente sicuro, divertente e socialmente stimolante, applicando la logica e ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione.

«Non avete mai partecipato al CoderDojo? È il momento giusto per cominciare! Le nuove attività unplugged (senza l’uso del PC) aiutano i “Ninja” alle prime armi a familiarizzare con i concetti base della programmazione.

Abbiamo pensato anche ai genitori! Mentre i giovani Ninja saranno al lavoro, i genitori interessati potranno partecipare a un breve incontro divulgativo sul tema “Minacce informatiche, cosa sono e come ci si difende”, tenuto da Claudio Cordeglio, professionista nelle difese informatiche e radioamatore».

La partecipazione al CoderDojo è gratuita, ma è obbligatorio prenotare online (posti limitati). È necessario portare un pc portatile con mouse esterno e alimentatore; un accompagnatore maggiorenne dovrà restare sempre presente.

Per informazioni e prenotazioni: www.coderdojoimperia.it, per restare aggiornati: https://t.me/coderdojoim.