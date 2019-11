Ad Albenga il primo stage internazionale di Shindokaï-Kan Karate

Albenga. Sabato 16 novembre il Comitato Regionale Liguria dello Shindokai-Kan Liguria sotto la direzione tecnica del Maestro Roberto Simone Corino ha organizzato presso la propria sede di ia CarloForte 60/a presso Pro Art Studio Danza, il primo stage internazionale italiano della disciplina.

Come docenti del seminario, che avrà una valenza interdisciplinare, si uniranno il responsabile Shindokaï-Kan Italia, Maestro Massimo Pedemonte ed il responsabile per il nord Italia Gran Maestro e pluricampione mondiale, Bruno Danovaro.

“Sarà oltretutto un grande onore – spiegano gli organizzatori – la presenza del caposcuola e fondatore dello Shindokaï-Kan Karate, Kancho Gilles Richard, 10° dan”. Gradito ospite sarà anche il neo eletto responsabile comitato della Lombardia, Maestro Raffaele Leone.

Si ricorda a tutti gli interessati che il seminario è aperto a tutti gli stili e scuole marziali e da combattimento, come per natura della Scuola Shindokaï-Kan. Chi volesse partecipare può contattare per info direttamente il Comitato Liguria (3477689105).