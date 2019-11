Abc Bordighera, esordio stagionale dell’under 13 maschile nel campionato dipartimentale francese

Bordighera. Sabato a Nizza, ospite dell’AS BTP Nice prima uscita stagionale nel campionato dipartimentale francese dell’under 13 maschile dell’Abc Bordighera Handball 1971.

La formazione bordigotta, inserita in questa prima fase del campionato dipartimentale francese, dovrà confrontarsi con le seguenti squadre: USD San Camillo Imperia, Villefranche St Jean Beaulieu HBC, Handball Breil sur Roya e con l’AS BTP Nice Handball.

I giovani atleti bordigotti, molti neofiti, aspettano con entusiasmo questa prima partita per provare e tastare il proprio affiatamento e la propria preparazione consapevoli della necessità di dover acquisire esperienza confrontandosi con i pari età delle altre società.

La società ricorda che molte sono le opportunità che quest’anno il club bordigotto offre ai propri atleti anche grazie alla collaborazione con le altre società inserite nel progetto transfrontaliero Levant 06, con partecipazioni a stage ed a tornei sia con i colori biancorossi societari o nell’ambito di equipe targate Levant06.

Ricordate altresì che sono aperte le iscrizioni e qualsiasi informazione potrà essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle 18 alle 19,30) o al mercoledì al palazzetto di via Diaz (dalle 19 alle 20,30)

oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it , e che è in piena attività l’attività del 1° modulo dell’attività extra-scolastica di pallamano per ragazzi e ragazze sino agli 11 anni.