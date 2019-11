Bordighera. Con una prestazione a due facce la formazione under 13 maschile dell’Abc Bordighera esce sconfitta sabato a Nizza contro l’AS BTP Nice nella sua prima uscita stagionale nel campionato dipartimentale francese con il punteggio a favore dei transalpini di 29 a 22.

I giovani bordigotti, con una prestazione opaca ed al di sotto delle loro potenzialità soprattutto nella prima parte di gara, hanno compromesso l’esito finale della gara. Una ripresa che li ha visti più concentrati ha consentito a metà ripresa di avvicinarsi agli avversari e sperare di poter recuperare positivamente la gara.

Sabato prossimo nuovo appuntamento alla palestra Conrieri dove, alle 15,30 dovrà confrontarsi con i forti pari età della S Camillo Imperia che viaggia a punteggio pieno in testa alla classifica.

La formazione della formazione dell’ABC Bordigehera scesa in campo:

Anfosso Simone (4 reti), Anfosso Matteo (5 reti), Ascone Christian, Balduzzi Alessandro (1), Bellan Valerio (2 ), Fillippi Simone (3), Galant Daniel, Ungurean Iulian (2), Vitetta Davide (5)

Coach: Maria Grazia Germano

2^ giornata – 1^ fase campionato dipartimentale honneur Alpi Marittime under 13

maschile – poule D

Sabato 9 novembre – ore 14, palestra Eucalyptus Nizza

AS BTP Nice – ABC Bordighera H. (1° tempo 18 -9) 29 – 22