A10, tir in fiamme a Bordighera. Conducente intossicato

Bordighera. Il conducente di un autoarticolato è stato colto da un principio di intossicazione mentre cercava di spegnere le fiamme divampate sul suo mezzo. E’ successo stamani sulla corsia di accelerazione dell’A10 a Bordighera, in direzione Ventimiglia.

Ad andare in fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, un tir che trasportava bottiglie di vetro vuote. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un equipaggio di Ponente Emergenza.

Sembra che rogo, che ha danneggiato in parte il mezzo pesante, sia divampato da uno pneumatico.

Sull’Autofiori il traffico scorre regolarmente.