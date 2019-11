Ventimiglia. Prevenzione e riabilitazione visiva nelle zone montane transfrontaliere: è questo il tema della ventiquattresima edizione del tradizionale appuntamento scientifico “Occhio della Mente”, promosso dall’Istituto David Chiossone onlus, che si svolgerà venerdì 29 novembre nella Sala Squarciafichi del Forte dell’Annunziata, dalle 9.30 alle 17.

Al centro del convegno saranno le esperienze e buone pratiche emerse nell’ambito di “Action 4 Vision”, il progetto di cooperazione Italia-Francia per la sensibilizzazione, prevenzione e screening del deficit visivo, che si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure e il supporto socio-sanitario agli abitanti delle aree rurali e montane delle Alpi Meridionali francesi e, sul versante italiano, nelle aree interne delle province di Imperia e Cuneo.

La prima parte dell’evento sarà quindi dedicata alla restituzione dei risultati del progetto, dalla mappatura dei bisogni della popolazione con disabilità visiva agli interventi di screening nei territori rurali e montani delle province di Cuneo e Imperia e delle Alpi marittime francesi. Sarà così valorizzata l’importanza sociale degli interventi sul territorio.

Nel pomeriggio si entrerà nel vivo delle buone pratiche: dalla badante del borgo, sperimentata nel cuneese, fino al Master per riabilitatore delle disabilità visive, realizzato dall’Istituto Chiossone in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova.

Protagonisti dell’evento saranno quindi i rappresentanti dei diversi partner del progetto “Action 4 Vision”. Per l’Italia, l’Istituto David Chiossone Onlus per ciechi e ipovedenti, con la collaborazione della ASL1 Imperiese – e la ASL CN1 . Per la Francia, Mutualité Française PACA SSAM, Association des Parents d’Enfants Déficients Visuels e Association Valentin Haüy.

Il confronto produttivo tra due modelli, la cooperazione tra figure professionali diverse e complementari e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate sono le caratteristiche distintive che rendono “Action 4 Vision” un progetto innovativo.

“Action 4 Vision”, della durata complessiva di tre anni, si concluderà a gennaio 2020, fa parte del Programma INTERREG ALCOTRA per la cooperazione transfrontaliera Italia – Francia ed è cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).