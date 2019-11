A Taggia torna il Premio Nazionale di Poesia “Ossi di seppia”

Taggia. Il Comune, nel nome del presidente della manifestazione e del Consiglio Comunale, Laura Cane, ha bandito la ventiseiesima edizione del Premio Nazionale di Poesia “Ossi di seppia”, che è ormai considerato il più importante in Italia nello specifico settore dei testi Inediti.

Il concorso sarà curato da Lamberto Garzia, che ne è stato nel 1993 l’ideatore letterario, che assieme al poeta e anglista Tomaso Kemeny e allo scrittore Marino Magliani andranno a formare la giuria tecnica.

Per questa edizione sarà possibile inviare i testi in lingua inglese, francese, spagnolo, olandese (Magliani vive da trent’anni ad Amsterdam e molti suoi lavori di traduzione sono legati anche questa lingua, affiancandola allo spagnolo), magiara (Kemeny, oltre che insigne docente universitario di Letteratura Anglosassone, e nato a Budapest per poi emigrare in Italia e negli Stati Uniti, dopo i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale).

La scadenza invio lavori è fissata per il 21 dicembre. La premiazione avrà luogo sabato 1° febbraio 2020 presso la Villa Boselli di Arma di Taggia. L’edizione precedente ha visto la partecipazione record di 1816 autori.

La locandina: 2020 OSSI DI SEPPIA