Taggia. Da oggi al Centro Commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia, si possono conferire i propri abiti usati nell’apposito cassone per la raccolta indumenti posto in prossimità dell’ingresso pedonale.

Il servizio, fornito dalla Cooperativa Coopera Onlus, che si occupa dell’inserimento lavorativo di persone in situazione di disagio fisico, psichico o sociale, in collaborazione con la Caritas Diocesana, permette di dare una seconda vita ad abiti, borse, biancheria, cappelli, tende, coperte e scarpe non più utilizzate, ma ancora in buono stato.